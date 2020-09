Vermissing Rachid Zaoudi

Slachtoffer

Rachid Zaoudi wordt geboren in Den Haag, maar na de scheiding van zijn ouders verhuist hij als kleuter met zijn moeder naar Zwolle. Daar groeit hij op in de wijk Holtenbroek, als kleinste met zijn twee broers en zus. Rachid heeft in Zwolle veel vrienden. Hij wil graag geld verdienen en gaat de horeca in.

Als jongvolwassene verruilt hij in 2008 Zwolle in voor Amsterdam waar hij een huis koopt aan het Olof Palmeplein in het noorden van de stad. Net als eerder in Zwolle, gaat Rachid in Amsterdam de horeca in. Vanaf 2008 wordt hij eigenaar van tapasbar Vengo op de Bilderdijkstraat. Maar ook al doet Rachid zijn best, het restaurant gaat al na zo’n twee jaar failliet, net zoals een aantal horecazaken in Zwolle niet goed van de grond kwamen.

In de loop der jaren heeft hij een aantal serieuze relaties. Hij verlooft zich, maar er komt geen huwelijk, en ook een volgende relatie strandt. Zeker die laatste relatiebreuk, vlak voor zijn verdwijning, hakt er bij hem in. Dan volgt er in 2013 een nieuwe tegenslag: Rachids moeder kampt met ernstige hartproblemen.

Verdwijning

Op donderdag 5 december ligt de moeder van Rachid in het ziekenhuis. Het is haar verjaardag en Rachid stuurt haar een filmpje waarin hij zijn moeder toezingt. Diezelfde dag belt hij ook met zijn moeder en belooft twee dagen later bij haar langs te komen, maar hij komt vervolgens nooit opdagen. Rachid blijkt sinds die donderdag vermist te zijn.

Rechercheurs bekeken de afgelopen tijd opnieuw wat Rachid die 5e december toen hij verdween allemaal deed. Rachid is in ieder geval thuis geweest aan het Olof Palmeplein. Zijn huisgenoot vertelt later aan de politie dat Rachid aan het begin van de avond samen met de klusjesman van huis is vertrokken. Waar ze vervolgens naartoe zijn gegaan en of ze dat samen hebben gedaan is nog steeds niet duidelijk. De klusjesman heeft destijds verklaard dat hij Rachid in de loop van de avond in Amsterdam Oud-West heeft afgezet bij café Happy 2 aan de Bilderdijkstraat.

Wat in ieder geval vast staat, is dat Rachids telefoon een paar uur later voor het laatst contact heeft gemaakt met een zendmast op de Hendrik Walaardt Sacréstraat bij Schiphol, op de grens met Badhoevedorp. Iets na half elf is in die omgeving zijn telefoon uitgevallen. Of er daar ergens iets met Rachid is gebeurd, is tot op de dag van vandaag niet duidelijk.

Problemen

De politie probeert er nu, na een aantal jaren, nog steeds achter te komen wat er met Rachid gebeurd is. Het lijkt erop dat hij voor zijn verdwijning problemen had.

Na het faillissement van de tapasbar in 2010 probeert Rachid op andere manieren aan geld te komen. Dat lukt onder meer door een deel van zijn huis te verhuren aan een kennis. Ook begint hij samen te werken met een klusjesman. Ze komen onder andere bij mensen thuis op zolder, in loodsen en kelders. Daar maken ze ruimtes gebruiksklaar voor het runnen van een wietplantage.

Rachid was dus vermoedelijk actief in de wiet, maar er zijn ook aanwijzingen dat hij zich bezighield met het transport van hasj vanuit Marokko naar Nederland. Daarnaast gaan er geruchten dat hij een schuld had van vele tienduizenden euro’s die hij niet kon terugbetalen. Mogelijk zijn dus problemen binnen het drugsmilieu aanleiding geweest voor zijn verdwijning, al doet de recherche ook onderzoek naar andere scenario’s.

Misdrijf

Het onderzoeksteam denkt dat Rachid niet meer in leven is en slachtoffer van een misdrijf is geworden. Naast het vinden van zijn lichaam wil de recherche achterhalen wat er precies met hem is gebeurd en wie er bij zijn verdwijning en/of dood betrokken zijn geweest. Concreet benaderen rechercheurs momenteel een aantal personen met wie Rachid destijds veel contact had, zoals bijvoorbeeld ook de klusjesman en andere bekenden. Daarnaast zijn er een aantal concrete vragen aan het publiek, onder andere over twee opvallende gebeurtenissen.

Smsje aan moeder

Twee dagen na de verdwijning van Rachid, op de dag dat Rachid eigenlijk bij zijn moeder langs zou gaan, ontvangt ze een smsje. Voor een buitenstaander lijkt het misschien wel of Rachid dat zelf had kunnen sturen, maarde recherche denkt dat het is gestuurd door iemand die meer weet van zijn verdwijning. Het berichtje is verstuurd met een telefoonnummer dat Rachid al jaren niet meer gebruikte, en vooral het taalgebruik is gek. Rachid stuurde namelijk nooit berichten in het Nederlands, zeker omdat zijn moeder analfabeet was en het niet kon lezen. Het lijkt erop dat het sms’je bedoeld was om zijn moeder gerust te stellen, maar juist door het ongebruikelijke taalgebruik, wekte het veel argwaan op. De recherche wil uiteraard weten wie destijds dat oude nummer van Rachid heeft kunnen gebruiken.

Auto slachtoffer

Rachid reed destijds in een zilvergrijze BMW en die auto speelt mogelijk ook een rol bij de verdwijning. In het weekend na de verdwijning, zaterdag 7 en zondag 8 december 2013, stond Rachids auto volgens zijn huisgenoot niet op de vaste parkeerplaats aan het Olof Palmeplein in Amsterdam-Noord. Maar op maandag 9 december, vier dagen na zijn verdwijning, stond het voertuig opeens wel weer op het parkeerterrein. Het is nog altijd niet duidelijk wie er dat weekend over de auto van Rachid beschikte en waar die auto in de tussentijd is geweest of heeft gestaan. Ook weet het onderzoeksteam niet wie de auto op z’n plek heeft teruggezet. Uiteraard is er destijds ook sporenonderzoek gedaan in die auto, maar er zijn geen verdachte zaken in aangetroffen. Voor nu is het dus vooral belangrijk om informatie te krijgen van mensen die meer kunnen vertellen over die BMW in de dagen na Rachids verdwijning.

Overige vragen aan publiek

Op dit moment is de politie ook uiteraard op zoek naar informatie van iedereen die heeft gehoord wat er met Rachid gebeurd is/kan zijn op of na 5 december 2013 of hem daarna nog heeft gezien of gesproken. Wie weet bijvoorbeeld hoe zijn telefoon rond 22.30 uur in de buurt van Schiphol en Badhoevedorp terecht kwam? En of Rachid daar zelf is geweest? In wiens gezelschap verkeerde hij mogelijk toen?

Beloning

Voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak is een beloning van € 15.000,- beschikbaar.

Informatie delen

Heeft u informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in