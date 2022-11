Burgernetactie en samenwerking Dionne Slagter voor cold case gewelddadige dood Hannie Bakker (68)

Onderzoek

Direct na de vondst van de ernstig gewonde Hannie heeft de politie een uitgebreid onderzoek ingesteld. De politie heeft veel getuigen gehoord, het leven van het slachtoffer in kaart gebracht en uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Ook afgelopen jaren nog zijn alle feiten meerdere keren grondig tegen het licht gehouden. Op basis van de laatste inzichten gaat de politie er van uit dat de dader of daders mogelijk zelf uit de regio komen of daar in ieder geval goed bekend moeten zijn geweest.

Burgernet

Omdat de dader of daders vermoedelijk bekend waren in de regio doet de politie een dringend beroep op de bewoners van het gebied. Daarom zet de politie voor het eerst Burgernet in voor een cold case. Normaal gesproken worden Burgernetacties alleen ingezet voor incidenten die nog gaande zijn of net zijn gebeurd. Speciaal voor deze zaak ontvangen deelnemers van Burgernet in de wijde omtrek van Winkel op 22 november 2022 een audiobericht via de app, een sms, een e-mail of een spraakoproep. In het audiobericht en de spraakoproep worden de deelnemers rechtstreeks toegesproken door nabestaanden van het slachtoffer en gevraagd informatie te delen met de politie.

Dionne Slagter, Opsporing Verzocht, flyers en posters

De politie heeft Youtuber en podcastmaker Dionne Slagter gevraagd om zich ook in de zaak te verdiepen. Dionne Slagter maakt regelmatig video’s en podcasts over oude moordzaken en bereikt daarmee honderdduizenden mensen. Ze publiceert op vrijdagmiddag 18 november 2022 over deze zaak in haar podcast “Moordcast” en op haar Youtubekanaal “Onnedi”. De politie hoopt dat zij, mogelijk met hulp van haar volgers, nieuwe informatie weet te verzamelen over de dader. Ook opsporingsprogramma Opsporing Verzocht zal op dinsdag 22 november uitgebreid aandacht aan de zaak besteden In penitentiaire inrichtingen in het hele land worden flyers verspreid om aandacht te vragen voor de zaak. Gedetineerden krijgen de flyer komende periode bij hun wekelijkse boodschappenpakket. Tot slot worden in de wijde omtrek van Winkel posters geplaatst en komt het Mobiele Medialab van de politie op 18 en 19 november naar Winkel om het publiek op straat aan te spreken.

Tips

Voor nabestaanden is het van groot belang dat de zaak wordt opgelost. De politie vraagt iedereen die iets weet over de zaak of over de mogelijke dader of daders zich te melden. Dat kan via de Opsporingstiplijn op nummer 0800-6070. Tips zijn ook welkom via Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000. Meldpunt Meld Misdaad Anoniem zorgt dat de tips niet herleidbaar zijn tot de tipgever en draagt de informatie dan pas over aan de politie. Wie vertrouwelijk contact wil met de politie kan bellen met het Team Nationale Inlichtingen via nummer: 072-5050015. Ook online is het mogelijk tips door te geven via het tipformulier op www.politie.nl/hanniebakker. Informatie kan ook gemaild worden naar coldcase@politie.nl

Reactie familie Bakker

De echtgenoot en kinderen van Hannie Bakker laten weten blij te zijn met de nieuwe aandacht die de politie aan de dood van Hannie besteedt: “We missen haar nog iedere dag. Dat we niet weten wat er precies gebeurd is, maakt het verlies extra zwaar. We hopen dat er nu nieuwe informatie binnenkomt die kan leiden tot oplossing van de zaak. We zijn al degenen die betrokken zijn bij deze nieuwe aandacht zeer dankbaar.” De familie hoopt ook dat de media hun privacy willen respecteren.