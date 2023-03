Verkrachtingen

De eerste verkrachting vond plaats in mei 1989. Twee jongen vrouwen werden op de Luikerweg in Valkenswaard in de nachtelijke uren slachtoffer van een onbekende man. Het bleek een begin van een reeks verkrachtingen in de regio. In 2010 vond de laatste verkrachting plaats die vermoedelijk aan de man te linken valt. Door de werkwijze (o.a. het dreigen met een schroevendraaier in de hand) en de locaties van de andere aanrandingen en verkrachtingen, is hij waarschijnlijk verantwoordelijk voor in totaal 12 zedenincidenten.



Signalement

De dader is blank, inmiddels tussen de 55 en 60 jaar oud, en 1.70 a 1.80m lang. Hij had ruwe, stevige werkhanden, een onverzorgd uiterlijk en hij spreekt met een lokaal Brabants accent of een accent uit die directe omgeving. In 1989 had hij vermoedelijk blond/rossig haar, terwijl hij in 2006 bovenop kalend was. Verder zeggen zijn slachtoffers dat hij een niet al te intelligente indruk op hen maakte.

Informatie

In 2008 en 2015 zijn de zaken ook in de media behandeld, waaronder Opsporing Verzocht (het is mogelijk dat dit item op details gedateerd is). Het cold case team heeft veel tips binnengekregen, maar helaas zat daar dé gouden tip niet bij. De politie zoekt dus nog altijd informatie over deze serie verkrachtingen in Valkenswaard, Veldhoven en omgeving. Herken jij iets of heb je toen iets gezien of gemerkt? Het is nooit te laat om te praten! Neem contact met ons op via de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.