Twee dode mannen gevonden in Diemen in 1999

Op donderdag 4 november 1999, omstreeks half twaalf in de ochtend, worden in eetcafé De Kruidenhof te Diemen de stoffelijke overschotten aangetroffen van twee mannen. Dit eetcafé is ter hoogte van de bar verbonden aan de naastgelegen poolbar The Next Generation. Niet alle rolluiken zijn dicht, de deur was niet afgesloten en er worden geen braaksporen aangetroffen. Onmiddellijk na de lugubere vondst werd door tientallen agenten een groot buurtonderzoek gestart. Er is niemand die iets vreemds is opgevallen. Uit onderzoek is gebleken dat er wat geld is buitgemaakt. Vermoedelijk zijn de mannen in de nacht van 3 op 4 november om het leven gebracht.

Omschrijving

Slachtoffers

Het blijkt te gaan om een 31-jarige medewerker genaamd Mondassar Ghafoor en een 36-jarige klant genaamd Ajas Ahmed Sattar. Ze zijn beiden doodgeschoten. Mondassar Ghafoor woonde in de Bijlmer. Hij kwam meestal met de scooter of de fiets naar zijn werk.

Ajas Sattar heeft een tijd in de K-buurt in Amsterdam gewoond. De laatste tijd verbleef hij afwisselend bij zijn vriendin in Dordrecht, waar hij een zoontje mee had, en een vriend in Diemen. Hij werkte in een restaurant in Amstelveen, genaamd Fierro. De mannen waren goed bevriend met elkaar.

Een groot rechercheteam doet langdurig onderzoek naar de zaak, maar de zaak blijft onopgelost. In 2002 komt er nieuwe informatie binnen, waardoor het onderzoek weer wordt opgepakt door de recherche. Helaas leidt ook deze informatie niet tot de oplossing van de zaak.

Ajas Ahmed Sattar en Mondassar Ghafoor

Oproep voor informatie

Het Cold Case team hoopt dat er iemand is die meer weet van deze zaak en dat het verstrijken van de tijd het makkelijker maakt om alsnog informatie te delen.

Heeft u de betreffende avond/nacht iets gezien dat belangrijk kan zijn voor het onderzoek?

Heeft u destijds in uw omgeving iets gehoord over deze zaak dat relevant kan zijn voor het onderzoek?

Kende u (één van de) slachtoffers goed en heeft u informatie over wat er gebeurd kan zijn?

Heeft u informatie over waarom deze mannen om het leven zijn gebracht?

Neem dan contact met ons op.

U kunt uw informatie delen via het tipformulier op deze pagina, bellen met de gratis tiplijn van de politie via 0800-6070 of anoniem tippen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Dit kan ook in vertrouwelijkheid via het Team Nationale Inlichtingen. Daarbij wordt uw identiteit niet bekend. Wilt u vertrouwelijk spreken met een rechercheur zonder dat uw identiteit bekend wordt? Neem dan contact op met het Team Nationale Inlichtingen via 088 - 661 77 34.