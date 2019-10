Diefstal bankpas en pinfraude in Vught en Den Dungen

Laatste update: 21-10-2019 | 18:00 Zaaknummer: 2019146497 Datum delict: 13-07-2019 Plaats delict: Vught, Den Dungen

Op zaterdag 13 juli deed een 84-jarige vrouw boodschappen bij de Jumbo aan de Raadhuisstraat in Vught. Zij rekende af met haar pinpas. Deze stopte ze in haar portemonnee en die legde ze op de band. Later ontdekte ze dat haar portemonnee weg was. Op maandag 15 juli ging ze informeren bij de bank, aangezien ze niet deed aan internetbankieren. Ze hoorde toen dat er € 1.250,- was gepind bij een bank en € 150,- bij drie winkels.