Wie schoot13-jarige Sedar Soares dood?

Omschrijving

Sedar had met zijn moeder afgesproken dat hij om 20.00 uur die avond thuis zou komen. Maar hij kwam nooit meer thuis. De nachtmerrie van iedere ouder

wordt werkelijkheid voor de moeder van Sedar. Iedereen is verontwaardigd. Hoe kon dit gebeuren? Er is alles aan gedaan om de dader te vinden, maar dat is

nog steeds niet gelukt. De dader loopt dus al 17 jaar vrij rond. Weet u meer over deze zaak? Laat het alstublieft weten. U helpt er de moeder

van Sedar enorm mee.