Woningoverval - Burgemeester van den Elzenlaan - Oss

Op zondag 13 november rond 23.00 uur is er een melding binnen gekomen bij de meldkamer van een overval. De vrouwelijke bewoonster van een huis aan de Burgemeester van den Elzenlaan in Oss is hierbij gewond geraakt.

Omschrijving

De dader wist binnen te komen en is kort de woning binnen geweest. De vrouwelijke bewoonster hoorde het geluid en ging er op af. Toen zij oog in oog stond met de overvaller duwde diegene haar van de trap. De overvaller is vervolgens snel weggevlucht via de Doctor van de Steenlaan naar de Spoorlaan en dan linksaf in de richting Nachtegaallaan.

Signalement:

Man

+/- 1.70m lang

Zwart gekleed



Hebt u informatie over deze overval of hebt u iets gezien? Neem dan contact met ons op via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn erg welkom. Hebt u die? Laat het ons dan zien.