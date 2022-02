Poging doodslag - Boschdijk - Eindhoven

Een 52-jarige Eindhovenaar raakte in de middag van zaterdag 9 oktober 2021 zwaar gewond tijdens een steekincident in een appartementencomplex aan de Boschdijk in Eindhoven. Het slachtoffer is een bewoner van het complex én liep onder meer een klaplong op als gevolg van het steken. Aan het incident ging een conflict vooraf met een onbekende man. Vermoedelijk was de man op bezoek in het complex (of misschien is hij zelfs bewoner). Van deze dader ontbreekt echter helaas nog elk spoor. Wij willen weten wat er is gebeurd en zijn nog steeds op zoek naar getuigen. Weet u meer over dit incident? Of kent u mensen die mogelijk meer weten? Laat het ons weten.

Omschrijving

Toedracht

Het slachtoffer kreeg bij thuiskomst kort voor 14.00 uur in de centrale ruimte van het complex een woordenwisseling met een onbekende man toen die hardhandig met een deur sloeg. Daarover maakte de bewoner een opmerking. Na wat duw- en trekwerk gingen beide mannen uit elkaar, maar kort daarna kwam de verdachte terug en stak de Eindhovenaar in zijn borst. Agenten kamden de omgeving uit naar de onbekende man, maar troffen hem niet meer aan.

Het slachtoffer raakte zwaar gewond door de poging doodslag en liep zelfs een klaplong op. Lees hier ons eerdere bericht over deze ernstige zaak.

Signalement

Over het signalement van de man is het volgende bekend:

- Arabisch uiterlijk;

- licht getinte huidskleur;

- circa 30 jaar oud;

- zwart dun haar met krulletjes;

- bruine ogen;

- tussen de 1.90 en 2 meter lang;

- stevig postuur met een klein buikje;

- de man sprak Nederlands met een Arabisch accent;

- zwarte/ bruine kleding en shirt met lange mouwen.

Wij houden rekening met de mogelijkheid dat de man in het gebouw woont of op bezoek was. Hij is na het incident aan de achterzijde op een fiets weggereden.



Onderzoek

Rechercheurs onderzochten deze zaak grondig, onder meer door uitgebreid sporen - en buurtonderzoek.

Maar over de identiteit van de dader tasten we helaas nog in het duister. Daarom hebben we de hulp van het publiek, jullie, nodig!



Getuigen gezocht!

Wij zoeken dan ook getuigen die ons meer kunnen vertellen over dit ernstige steekincident of over de man die hiervoor verantwoordelijk is.

Weet u meer over dit incident? Of misschien kent u mensen die mogelijk meer weten?

Mogelijk woont u zelf in de omgeving van dit incident en heeft u een man gezien die voldoet aan het signalement toen hij voor óf na het incident het appartementencomplex verliet (al dan niet met zijn fiets).

Of woont u in de buurt en heef u camerabeelden waarop de man of het incident te zien is? Deel die beelden dan met ons als dat nog niet is gebeurd.

Elk aanknopingspunt kan helpen!

Bel ons via 0800-6070(Opsporingstiplijn, gratis). Liever anoniem? Dat is mogelijk door 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem) te bellen. Online tippen en afbeeldingen (of bewegende beelden) insturen kan ook via onderstaand tipformulier. Vermeld als je over deze zaak belt en/of info/beelden deelt het registratienummer: PL2100-2021225249