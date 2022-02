Zware mishandeling - Koornstraat - Oss

Omschrijving

Op oudjaarsdag 2021 werd al de hele dag vuurwerk afgestoken in de nabijheid van de woning van aangever. De man heeft een hondje en het diertje had hier veel last van en was bang. Die dag rond 16.30 uur ging de man met zijn hondje naar buiten Na een korte wandeling kwam hij uit in de Koornstraat, op de kruising met de Varkensmarkt. Vanaf daar zag hij drie, nog jonge, licht getinte jongens op de Koornstraat staan ter hoogte van de ingang tot het appartementencomplex. Net op het moment dat hij naar buiten liep zag hij dat een van de jongens vuurwerk weggooide en hoorde hij een knal. Zijn hondje schrok hier van.



Klappen

De man heeft die jongen vervolgens aangesproken en hem gevraagd om geen vuurwerk af te steken omdat zijn hond daar erg van schrikt. De jongen die hij aansprak was een jongen van ongeveer 14 a 15 jaar oud, met een vlassig snorretje. Op het moment dat hij die jongen aansprak zag hij dat een van de andere jongens langs hem opliep en achter hem kwam staan. Hij schat ook die jongen 14 a 15 jaar oud. Het slachtoffer verklaarde dat meteen daarop hij met een hard voorwerp op zijn achterhoofd werd geslagen. De man viel op de grond. Meteen toen hij op de grond lag vielen de drie jongens hem aan. Eén stond er voor hem, eentje naast hem en de derde schuin achter hem. Het slachtoffer kreeg klappen van alle drie de jongens.



Mes

Het slachtoffer zag vervolgens dat één van de jongens een enorm groot mes bij zich had. Hij hoorde dat een van die jongens zei: "We gaan je laten lachen". Op een gegeven moment stopten de jongens met slaan en renden ze plotseling weg. Eén van de daders is weggevlucht richting de Varkensmarkt, de andere twee daders zijn weggevlucht richting de Peperstraat. Korte tijd later bleek dat aangever een steekwond in zowel zijn linker- als in zijn rechterbeen had.



Signalement

De jongen die door het slachtoffer als eerste werd aangesproken was een licht getinte jongen van ongeveer 14 a 15 jaar oud. Hij had een vlasachtig snorretje. droeg vermoedelijk een brilletje en had donker haar. Hij was ongeveer 1.70 meter lang. Hij droeg op dat moment een grijze capuchon, deze leek van fleece stof. Eén van de andere jongens droeg een rood fleece vest en een zwart petje. De jongens spraken onderling in het Marokkaans /Arabisch.



Meld u met info!

Hebt u iets gezien van dit zinloze geweld in de Bossche Koornstraat op oudjaarsdag rond half vijf? Of hebt u een vermoeden, hoe klein dan ook, wie deze jongens zouden kunnen zijn? Slaat u aan op de combinatie van drie licht getinte jongens, misschien in combinatie met het rode fleecevest? Of woont u in of in de omgeving van de Koornstraat en heeft u mogelijk bewakingsbeelden waar de jongens misschien wel op te zien zijn? Neem dan contact op met de

districtsrecherche in den Bosch via het landelijk politienummer 0900-8844 of vul het tipformulier in. U kunt uw informatie ook kwijt via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of gegarandeerd anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Vermeld daarbij zaaknummer 2021290468.