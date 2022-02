Explosief - Rembrandtgalerij - Roosendaal

Laat het ons weten via het tipformulier.

Restaurant Cibiz Köfte aan de Rembrandgalerij in Roosendaal is de afgelopen vijf weken al drie keer doelwit geweest van een aanslag met zwaar vuurwerk. De eerste keer op maandag 3 januari bleef het bij een poging, de tweede keer op donderdag 13 januari jl. is er wel schade. Maar de heftigste aanslag vond plaats in de vroege ochtend van zondag 6 februari jl. Twee daders vernielden een ruit aan de voorzijde en gooiden daarna door het gat zwaar vuurwerk naar binnen. Er ontstond daardoor een explosie en brand. Door de drukgolf werd de voorruit er volledig uitgeblazen, ook het kozijn aan de achterzijde van het pand raakte ontwricht. De aanslagen zorgen voor veel maatschappelijke onrust bij omwonenden en ondernemers op het plein.

Omschrijving

De eerste keer is in de nacht van zondag 2 op maandag 3 januari jl. omstreeks 03.50 uur. Het blijft dan bij een poging. De dader plakt de explosieven tegen het raam van de zaak maar gaat er vandoor als er een voetganger aankomt.



Op donderdag 13 januari jl. gebeurt hetzelfde, vermoedelijk dezelfde dader plakt opnieuw zwaar vuurwerk tegen de ruit. Deze keer ontploft het echter wel, met als gevolg een flink gat in de ruit en veel schade. Bovendien ligt de hele zaak onder de glassplinters. De dader draagt hier een blauw trainingspak met daaronder witte sneakers.

Bij de derde aanslag op zondag 6 februari jl. zijn zeker twee daders betrokken, één is volledig in het zwart gekleed en draagt een capuchon over het hoofd. Hij heeft zwarte schoenen aan met witte schoenzolen. De andere dader heeft een zwart/grijze jas aan en een spijkerbroek. Hij draagt een blauw mondkapje.

Bewakingsbeelden

In de uitzending tonen we bewakingsbeelden van alle drie de incidenten.