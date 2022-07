Woningoverval - Lagebrugweg - Helenaveen

De 47-jarige bewoner van een woning aan de Lagebrugweg in Helenaveen werd vanochtend zwaargewond aangetroffen in zijn woning. Wij onderzoeken deze zaak en vermoeden dat de bewoner het slachtoffer is geworden van een gewelddadige woningoverval. Onze recherche wil graag weten wat er is gebeurd én zoekt getuigen en/of camerabeelden.

Omschrijving

Melding

Vanochtend rond 08.00 uur kwam bij de politie een melding binnen dat er een zwaargewonde man was aangetroffen in een woning aan de Lagebrugweg in Helenaveen. Het gaat om de 47-jarige bewoner. Hij was niet aanspreekbaar en bleek inderdaad ernstig gewond te zijn geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

Grootschalig onderzoek

Door de omstandigheden waaronder het slachtoffer werd aangetroffen gaan we uit van een misdrijf. Zo vermoeden wij dat er sprake lijkt te zijn van een gewelddadige woningoverval. Het tijdstip van het incident ligt vermoedelijk tussen gisteravond, zondag 10 juli, 19.00 uur en 08.00 uur vanochtend. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is opgestart om deze ernstige zaak te onderzoeken.



Onze recherche hoort getuigen en doet buurtonderzoek. Ook kijken zij of er (beveiligings-)camera’s in de buurt hangen waarvan de beelden ons mogelijk kunnen helpen om meer duidelijkheid te krijgen over deze zaak.



Onze specialisten van de Forensische Opsporing richten hun onderzoek op bruikbare sporen. Het forensisch sporenonderzoek op de locatie zal naar verwachting enkele dagen in beslag nemen.

Getuigen & beelden gezocht

De recherche heeft veel vragen over wat er precies gebeurd is. Uw tips en/of camerabeelden kunnen ons helpen én zijn dan ook zeer welkom.

Heeft u iets gehoord of gezien dat met dit incident te maken heeft?

Of heeft u de afgelopen dagen iets verdachts gezien in de omgeving van de woning aan de Lagebrugweg?

Er is mogelijk sprake van een vluchtroute die vanaf de Lagebrugweg uitkomt bij het nabij gevestigde Esso Tankstation (Rijksweg A67).

Bevond u zich tussen zondag 10 juli 19.00 uur en maandag 11 juli 08.00 uur in de omgeving van óf bij het tankstation? Of mogelijk reed u over de A67 en passeerde u het tankstation. Heeft u toen iets bijzonders en/of opvallends gezien? Wellicht personen en/of voertuigen die u opvielen?

Laat het ons weten. Elk aanknopingspunt kan helpen.

Bel ons via 0800-6070(Opsporingstiplijn). Liever anoniem? Dat kan ook door 0800-7000 (www.meldmisdaadanoniem.nl) te bellen.

Online tippen en afbeeldingen (of bewegende beelden) insturen kan ook via onderstaand tipformulier.