Vuurwerk tegen huis - Orthen - 's-Hertogenbosch

Omschrijving

Het gebeurde in de Orthen, in de wijk de Hambaken in Den Bosch. Om precies te zijn op vrijdag 21 januari.

Het is midden in de nacht. Twee uur. Het is doodstil op straat. Iedereen ligt te slapen. Dan pikt een camera in de straat ineens beweging op.

Het is een fietser. Op zich niet zo gek. Ware het niet dat hij precies voor een van de huizen stopt. Hij steekt iets aan, gooit het tegen het huis en fietst dan snel weer verder. Eerst is er alleen rook te zien. Die wel steeds erger wordt. Maar dan... een enorme knal. En dan is duidelijk dat dit een wel heel gerichte actie is. Iemand gooide doelbewust zwaar vuurwerk tegen dit huis. De schade is behoorlijk. Maar de schrik is nog veel groter.



Wij zijn op zoek naar de dader. Weet u wie die man op de beelden is? Heeft u een vermoeden wat de reden kan zijn dat nou net dit huis doelwit was van deze aanslag met vuurwerk? Elk beetje informatie kan ons helpen de dader te vinden.



Ook als u andere informatie heeft die de politie op het spoor van de dader kan zetten, neem contact op en deel uw informatie en vermoedens. Op de beelden is nog net te zien dat de met een donkere jas met capuchon draagt, een lichtere broek met donkere schoenen en lichtkleurige sokken.