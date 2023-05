Spoofing - Arkendonk - Oosterhout

Laatste update: 01-05-2023 | 10:41 Zaaknummer: 2023007926 Datum delict: 02-01-2023 Plaats delict: Oosterhout

Deze man pint aan de Arkendonk in Oosterhout met een pinpas die door middel van oplichting is buitgemaakt. Mensen die door nep bankmedewerkers worden gebeld, bang worden gemaakt dat er iets met hun rekening is, waarna de criminelen doodleuk bankpassen en soms ook waardevolle spullen aan de deur op komen halen. Wie is deze man?