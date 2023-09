Aantreffen overleden man – Middelweg-Oost – Sint-Annaparochie

Op de Middelweg-Oost (N393) nabij Sint-Annaparochie is op vrijdag 25 augustus rond 01:00 uur een overleden 35-jarige man uit Leeuwarden aangetroffen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden van de man. We zijn op zoek naar een belangrijke getuige, die tussen 00:50 en 01:05 uur op de Middelweg-Oost reed.

Omschrijving

De politie kreeg rond 01:00 uur meldingen van twee automobilisten dat er een persoon op de Middelweg-Oost lag, ter hoogte van de bushalte bij de kruising met de Langhuisterweg. Toen hulpdiensten ter plaatse waren, bleek al snel dat het slachtoffer was overleden. Ook bleek dat de twee voertuigen het slachtoffer nog hebben geraakt, maar dat de man op dat moment zeer waarschijnlijk al op de weg lag. De twee automobilisten worden dan ook gezien als getuigen.

Sporenonderzoek en sectie

De politie is nog bezig met het onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Er is uitvoerig sporenonderzoek verricht en de politie heeft gesproken met de melders, mogelijke getuigen en andere betrokkenen.

Man liep langs Middelweg-Oost

Uit het onderzoek is al wel duidelijk geworden dat de man zeer waarschijnlijk rond 00:50 uur vanuit de bebouwde kom van Sint-Annaparochie langs de Middelweg-Oost (N393) in de richting van Vrouwenparochie liep. Het slachtoffer is ongeveer tien à vijftien minuten later, enkele honderden meters verderop, aangetroffen op de weg.

Belangrijke getuige

Uit het onderzoek blijkt ook dat tussen 00:50 en 01:05 uur er nog zeker één ander voertuig over de Middelweg-Oost heeft gereden in de richting van Vrouwenparochie. De bestuurder van dit voertuig is voor ons een belangrijke getuige. Het kan daarnaast zijn dat er tussen 00:45 en 01:15 uur nog andere automobilisten, fietsers of voetgangers op de Middelweg-Oost tussen Sint-Annaparochie en Vrouwenparochie. Ook zij kunnen ons mogelijk meer vertellen over hoe de man op de weg terecht is gekomen en hoe hij uiteindelijk is overleden.

Getuigenoproep

We hopen dat mogelijk belangrijke getuigen zich bij ons melden, zodat we duidelijk kunnen krijgen hoe de man op de weg terecht is gekomen en hoe hij uiteindelijk om het leven is gekomen. Reed, fietste of liep u tussen 00:45 en 01:15 uur op de Middelweg-Oost tussen Sint-Annaparochie en Vrouwenparochie? Neem dan contact met ons op, ook al denkt u dat uw informatie niet belangrijk kan zijn. Voor ons kunnen de kleinste details net een missende schakel in het onderzoek zijn. Heeft u een dashcam? Dan ontvangen we graag de beelden hiervan.

Heeft u tips, beelden of andere informatie? Neem contact met ons op via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. U kunt uw informatie ook via onderstaand tipformulier met ons delen.

Het nieuwsbericht over deze zaak vindt u hier.

Update 31 augustus

Op dinsdag 29 augustus deden we een oproep in het programma Opsporing Verzocht. We kregen diverse tips en de bestuurder waar we naar op zoek waren heeft zich gemeld. Dank voor het delen van onze oproep! Het onderzoek gaat door. Informatie kan nog steeds gedeeld worden via de Opsporinstiplijn 0800 - 60 70.

Update 22 september: vermist horloge

Het onderzoek gaat nog door. Uit dat onderzoek is gebleken dat het slachtoffer zijn smartwatch van het merk Apple niet meer droeg toen hij op de weg werd aangetroffen. We weten dat het slachtoffer dit horloge nog voor zijn overlijden droeg. Het kan zijn dat hij dit horloge op zijn mogelijke route langs de Nassaustraat, Van Harenstraat of via het straatje van het kerkhof richting de Middelweg-Oost is kwijtgeraakt en dat iemand dit horloge heeft gevonden.

Agenten hebben in de omgeving van het ongeval gezocht met onder andere speurhonden en metaaldetectoren. Maar het horloge is daarbij niet aangetroffen. Heeft u informatie over waar dit horloge kan zijn, of andere informatie die het onderzoek verder kan helpen? Laat het ons weten!