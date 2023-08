Onderzoek na aantreffen overleden man op N393 bij Sint-Annaparochie

Op dit moment is nog onduidelijk hoe de man om het leven is gekomen. We onderzoeken meerdere scenario’s. Het lichaam van de man werd aangetroffen op de N393, voorbij een bushalte ter hoogte van de kruising met de Langhuisterweg. Het slachtoffer had letsel. De politie is begonnen met een onderzoek. Op de plek van het aantreffen van het slachtoffer is onder andere sporenonderzoek verricht. We hebben ook gesproken met een aantal getuigen en andere betrokkenen. Het onderzoek moet uitwijzen hoe de man om het leven is gekomen.

Tips van weggebruikers

We zijn in het onderzoek nadrukkelijk op zoek naar tips en beelden van weggebruikers, die tussen 00:30 en 01:30 uur in de omgeving van de kruising van de N393 en de Langhuisterweg reden. We horen graag of u iemand heeft gezien in de omgeving van de bushalte. Of heeft u wellicht een voertuig zien rijden met schade? We weten niet zeker of er een verkeersongeval heeft plaatsgevonden, maar dit is wel één van de scenario’s die we onderzoeken.

Beelden dashcam

Reed u tussen 00:30 uur en 01:30 uur op de N393 bij Sint Annaparochie of de Langhuisterweg en heeft u een dashcam? Dan vragen we u om de beelden daarvan met ons te delen. Het kan zijn dat op de beelden iets is te zien, wat ons meer kan vertellen over wat er op of bij de N393 is gebeurd of hoe de man om het leven is gekomen.

Neem contact met ons op

Heeft u tips, informatie of beelden? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. U kunt uw informatie ook anoniem met ons delen via 0800-7000. Beelden kunt u uploaden via onderstaand tipformulier.