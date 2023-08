Woningoverval - Hogeweg - Limmen

Laat het ons weten via het tipformulier.

Wie weet wie een 73-jarige vrouw in haar woning aan de Hogeweg in Limmen heeft overvallen? Laat het ons weten!

Omschrijving

Een 73-jarige vrouw van een woning aan de Hogeweg schrok in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 02.30 uur wakker van glasgerinkel. In haar woning werd ze vervolgens geconfronteerd met twee verdachten die haar woning waren binnengedrongen. Ze werd bedreigd en mishandeld. Door de mishandeling liep ze een hoofdverwonding op. Deze kon later door ambulancepersoneel worden verzorgd. De verdachten hebben diverse goederen weggenomen.

De verdachten voldoen aan het volgende signalement:

Man, tussen de 20 en 25 jaar, 1.80 m lang, getinte huidskleur, gekleed in zwarte kleding met een capuchon;

Man tussen de 20 en 25 jaar, 1.80 m lang, licht getinte huidskleur, gekleed in lichte kleding met een capuchon;

De vrouw heeft aangifte gedaan. Tijdens de overval is een van de verdachten gewond geraakt aan diens hand. De verdachten hebben de woning verlaten. Hun vluchtroute en vluchtwijze zijn vooralsnog onbekend.

GETUIGENOPROEP

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij deze beroving betrokken zijn, bijvoorbeeld vanwege een verwonding aan de hand, dan horen wij dat graag. Anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier vermelding van 2023185571.