Diefstal - Ziteind - Best

Het is vrijdagavond als twee minderjarige kinderen in een woning aan het Ziteind in Best zich opmaken voor een gezellige avond thuis. De ouders zijn beiden niet thuis en aan het werk.

Omschrijving

Het is 19.20 uur als een van de kinderen gerommel hoort aan de voordeur. Een van hen besluit dan polshoogte te gaan nemen en te kijken wat dit gerommel is.

Hij opent de voordeur en ziet dan een man die hem in gebrekkig Engels verteld dat hij komt schoonmaken. De man stapt vervolgens de gang in en snel daarna stappen er nog twee andere mannen de woning binnen. Een van de mannen blokkeert dan de weg naar de voordeur terwijl de andere mannen naar de bovenverdieping gaan zoeken naar waardevolle spullen. Zo snel als de mannen de woning zijn binnengekomen zijn ze er ook weer vandoor. De kinderen zijn uiteraard erg geschrokken door het hele gebeuren. Voor hen is dan ook slachtofferhulp ingeschakeld. Van de drie mannen ontbreekt nog elk spoor.

Signalement man 1

- 175 cm;

- 25 jaar;

- bruin krullend haar tot de oren;

- normaal postuur;

- licht getinte huidskleur;

- spijkerbroek;

- grijs vestje met capuchon;

- werkhandschoenen grijs van kleur.

Signalement man 2

- 30 jaar;

- 170;

- lichte huidskleur;

- gespierd;

- mondkapje;

- grijs vestje.

Signalement man 3

Een uitgebreid signalement ontbreek van deze persoon, wel weten we dat hij een mondkapje droeg.

De recherche doet onderzoek naar deze brutale diefstal en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u beelden van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000. Getuigen kunnen gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop ook beeldmateriaal uploaden.