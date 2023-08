Mishandeling - Oude Stadsgracht - Eindhoven

In de nacht van zaterdag op zondag 30 juli lopen drie jongens terug naar huis. Ze hebben net een leuke avond gehad in de binnenstad van Eindhoven. Terwijl ze rond 4.00 uur de Oude Stadgracht op lopen worden ze aangesproken door twee andere jongens en worden ze mishandeld.

Omschrijving

De twee verdachten spreken de drie jongens aan en er ontstaat een kort gesprekje. De slachtoffers lopen een stukje door, maar krijgen dan vervolgens uit het niets klappen van de twee andere verdachten. Een van de slachtoffers krijgt zelfs een trap tegen z'n hoofd aan. Door de klappen raken de drie jongens gewond en kunnen zich ook niet veel meer herinneren van de mishandeling. Uit onderzoek en camerabeelden blijkt dat veel omstanders het incident hebben zien gebeuren. Daarnaast wil de politie in contact komen met de inzittenden van een blauwe auto die geparkeerd stond op de Oude Stadgracht ter hoogte van het Dela gebouw. Weet jij meer over dit incident? We komen dan graag met je in contact voor meer informatie. Alle informatie om de verdachten te kunnen identificeren is welkom.