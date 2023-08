Schietincident - Berghemseweg - Oss

Op 14 augustus rond 04:00 uur werd er geschoten op de Berghemseweg in Oss. Niemand raakte gewond, wel zijn twee winkelpanden en een personenauto beschadigd. De recherche is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen die meer weten. Help mee en tip als u iets weet: 08006070 / M. 08007000.

Omschrijving

Een buurtbewoner hoorde die maandagmorgen rond 04.00 uur schoten en belde de politie. Toegesnelde politieagenten zagen meerdere kogelinslagen bij twee winkelpanden en een personenauto. Ook vonden zij diverse hulzen.

Waarom werd er in deze straat geschoten? De recherche is nog altijd druk met het onderzoek en kan uw hulp goed gebruiken! Heeft u iets gezien of gehoord, laat het ons dan weten via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Beschikt u over foto- of beeldmateriaal, deel deze dan via www.politie.nl/upload.