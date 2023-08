Schietincident - De Korenaar - Den Bosch

In de nacht van vrijdag op zaterdag 26 augustus werd een huis aan de Korenaar in Den Bosch meerdere malen beschoten. Er raakte niemand gewond. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen. Tip als u iets weet: 08006070 / M. 08007000.

Omschrijving

Rond 01.15 uur kwam er uit de buurt een melding dat er schoten waren gehoord in de Korenaar. Agenten troffen meerdere inslagen in het raam aan de voorzijde van een woning. Op het moment dat de woning onder vuur werd genomen was er niemand thuis. Waarom er op deze woning is geschoten is onduidelijk. De politie startte direct een onderzoek naar de toedracht en de achtergronden hiervan.

Er zou mogelijk een kleine, donkere auto vlak daarna zijn weggereden in de richting van het Klokkediep. Daarbij zou ook een man met een petje zijn weggerend richting de Rozenelf. Uiteraard horen we hier heel graag meer over van mensen.

Wie weet meer?

We zijn op zoek naar getuigen die meer weten. Heeft u na de geloste schoten misschien een auto zien wegrijden of iemand zien weglopen? Of is u in de dagen voorafgaand aan dit incident iets bijzonders opgevallen? We horen het graag! Neem contact met ons op via 0800-6070. Anoniem kan natuurlijk ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.