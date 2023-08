Spoofing - Zandoerleseweg - Veldhoven, Eindhoven

Zaaknummer: 2023136035

Op woensdag 21 juni is een 94-jarige man uit Eindhoven slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude (spoofing). De persoon op de afbeelding pint hier, bij de geldautomaat op de Zandoerleseweg in Veldhoven, duizenden euro's met de bankpas van het slachtoffer. Herken jij de verdachte? Neem contact op via 0800-6070, anoniem bel je naar 0800-7000 of tip online op onze website.