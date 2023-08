Winkeldiefstal - Hoofdstraat - Helmond

Omschrijving

Op de beelden zien we de verdachte die bewuste donderdag rond het middaguur de winkel binnen komen. Hij loopt naar het schap met de Nivea verzorgingsproducten, wacht even tot de kust veilig is en dan verdwijnen er diverse producten in zijn (vermoedelijk geprepareerde) tassen.

Als hij de winkel uitloopt zonder te betalen, heeft hij voor ruim 500 euro aan dure Nivea producten gestolen. We vermoeden dat die producten ergens (online) te koop zijn aangeboden. Mocht je daar meer van weten, neem dan contact met ons op.

We vrezen, gezien de werkwijze, dat deze verdachte er niet voor terugdeinst om meer diefstallen te plegen en dat moet stoppen. Dus weet jij wie de winkeldief is of weet je waar we hem kunnen vinden? Vul dan hier het tipformulier in of geef je informatie door via 0800-6070, anoniem kan dat via 0800-7000.