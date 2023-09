Brandstichting - meerdere locaties - Heesch

Omschrijving

We zoeken de daders van 2 autobranden in Heesch. Een op 9 augustus in de Julianastraat, en een paar dagen later op 13 augustus op de Struisgras. We onderzoeken of deze branden met elkaar te maken hebben. Van de eerste brand hebben we beelden. We zien 3 personen op de fiets in de Julianastraat. Ze gaan in de richting van het huis waar de auto staat. Het lijkt ook alsof er iets wordt over gegeven. Dan wordt het wat onduidelijk door lichtschijnsel van een auto. Wat later zien we de auto in brand. Op andere beelden zien we weer de 3 personen en horen we ook stemmen. Als u een vermoeden heeft wie deze personen zouden kunnen zijn, laat het dan weten!