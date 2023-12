Brandstichting – Nijhofflaan - Veenendaal

In Veenendaal onderzoekt de politie een brandstichting bij een woning aan de Nijhofflaan die in de nacht van donderdag op vrijdag 1 december rond 01.45 uur werd ontdekt. De dader staat op beeld. Herken jij de verdachte? Meld het nu!

Omschrijving

Die vrijdagochtend rond 01.45 uur werden de bewoners van een woning aan de Nijhofflaan opgeschrikt door een brand. Toen de hulpdiensten ter plaatste kwamen, bleek dat bij de voordeur brand was ontstaan, waardoor ook veel rook vrijkwam die de woning introk. De bewoners moesten vanwege de rookontwikkeling tijdelijk hun huis uit, waarbij zij werden nagekeken door een ambulance. Drie personen moesten voor controle naar het ziekenhuis en konden na behandeling weer naar huis. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is geweest van brandstichting. Er is forse schade aan het portaal en de voordeur ontstaan. Daarnaast is er ook brandschade in de hal en is er ook rookschade in de woning.

Op beelden van de beveiligingscamera bij de woning is te zien hoe vlak vóór de brand deze man naar de voordeur van de bewuste woning loopt. Uit de plastic tas haalt hij een fles met daarin een vloeistof. Wat hij precies doet is niet te zien. Maar even later loopt hij weg. Dan ontploft er iets en vervolgens ontstaat er meteen een flinke brand.

Signalement verdachte

De persoon die de fles bij de woning plaatst is helaas niet heel goed te zien op beeld, maar wellicht herkend iemand hem of haar aan de manier waarop diegene loopt. Verder had die persoon een lichte huidskleur en droeg toen een lange blauwe jas, zwarte schoenen en een zwarte sjaal of mondkap voor de mond.