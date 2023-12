Poging brandstichting/aanslag op coffeeshop - Gasthuisring - Tilburg

Omschrijving

Op camerabeelden is te zien dat de verdachte aan komt rennen over de Gasthuisring. Hij stopt onder een viaduct en doet daar iets. Hierna legt hij een plastic tas die hij bij zich heeft neer op de grond en rent richting het pand om een explosief op het raam te plakken. In het pand zitten enkele getuigen die het tafereel via een camera meekrijgen. Ze rennen met z’n drieën naar buiten en proberen de verdachte te pakken. De verdachte rent weg achtervolgt door de drie getuigen. Ze zien dat hij vanaf de Gasthuisring de Hart van Brabantlaan op rent om vervolgens rechtsaf in de richting van de Hazelaarstraat te rennen. Daar bleek een vluchtauto klaar te staan. De verdachte stapt achter de bestuurder in de zwarte auto en ze rijden weg. De auto is in de richting van de Hart van Brabantlaan gereden en verdwenen.

We hebben beelden van de verdachte die zijn gezicht bedekt heeft. Wel is nog te zien dat de man een donker huidskleur heeft. Hij is gekleed in donkerblauwe jas van het merk 'Under Armour' met capuchon. Hij heeft een plastic tas achtergelaten van de winkel genaamd 'SAHAN'. Dat is een winkel met vestigingen in de regio Rotterdam, één vestiging in Waalwijk en één in Amsterdam.

We willen graag weten wie de man is. Wie herkent hem ondanks zijn gezichtsbedekking, misschien in combinatie met zijn jas en de achtergelaten plastic tas. De auto is zwart van kleur.