Gewelddadige misdrijven - meerdere locaties - Breda

Omschrijving

In Breda en omgeving is een criminele groep actief die in wisselende samenstelling zeer ernstige misdrijven pleegt. Het gaat alleen al de afgelopen maanden om een carjacking bij een 74-jarig slachtoffer, en de overval op een supermarkt waarbij ook klanten van dichtbij een wapen op zich gericht kregen. Van getuigen horen we dat het vermoedelijk om jonge daders gaat. Het lijkt dus een jeugdbende, die steeds extremer geweld gebruikt.

Op zaterdag 15 juli is een 74-jarige man, en is iets na vijf uur ‘s ochtend kranten aan het bezorgen bij een dan nog gesloten benzinestation aan de Zwijnsbergenlaan. De man hangt net over de achterbank, om een pakket nieuwe kranten te pakken als er twee jonge mannen naar hem toe komen. Ze hebben allebei een mes. Het gaat de twee om zijn Opel Mokka. Wanneer hij terug achter het stuur van de auto probeert te komen wordt hij in zijn onderarm geraakt.

We onderzoeken nog drie misdrijven die we ook aan hen dezelfde dadergroep toe schrijven, zoals de overval op een toko aan de Brusselstraat bij winkelcentrum Hoge Vucht. De eigenaar heeft daar nog het masker van die overvaller proberen af te trekken, dat is gedeeltelijk gelukt. Het slachtoffer zag dat deze man een donkergetinte huidskleur had en een lang mager gezicht. Ook hier hopen we dat in combinatie met de beelden mensen toch een idee krijgen wie er bij de bende horen.

Het volgende incident waar vermoedelijk dezelfde jeugdbende bij betrokken is, speelt zich af aan de Pastoor Doensstraat in het nabij Breda gelegen Bavel. In de vroege ochtend scheurt op maandag 26 juni iets voor 3 uur ‘s nachts zo de pui van een opticien in. Bij de ramkraak bij de opticien zijn overigens heel veel merkbrillen, maar ook woonaccessoires zoals geurstokjes gestolen. Dat is misschien opgevallen in de omgeving van de daders. Verder zijn er bij de opticien echt juist de duurdere spullen meegenomen. Daarom denken we dat er in de periode daarvoor is voorverkend door de daders.

De meest recente overval door de dadergroep is dinsdagavond 12 september aan de Jorisstraat. Hier wordt een supermarkt overvallen met vuurwapens. Ook klanten krijgen een wapen op zich gericht.