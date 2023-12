Diefstal elektrische bakfiets - Kersenlaan - Oss

Omschrijving

De eigenaresse zette de bakfiets op dinsdagmiddag 19 september rond 14.10 uur nabij een school aan de Kersenlaan in Oss. Terwijl ze in gesprek was met een leerkracht, werd haar tas op een onbewaakt ogenblik vanaf het schoolplein gestolen. Het heeft er alle schijn van dat dit door één van de daders is gedaan die er uiteindelijk met de bakfiets vandoor gingen. Ze hebben waarschijnlijk simpelweg de gestolen sleutel gebruikt.



Bewakingsbeelden

Wij zijn op zoek naar de personen op de foto’s! Op bewakingsbeelden is te zien dat zeer waarschijnlijk deze twee jongens samen op de scooter voorbijrijden. Niet lang daarna rijdt de scooter met de ene jongen en de bakfiets met daarop de andere jongen opnieuw aan de camera voorbij.



Geblurd

Omdat op basis van de beelden lastig in te schatten is of deze verdachten meer- of minderjarig zijn, heeft de officier van justitie bepaald dat zij in eerste instantie geblurd, oftewel onherkenbaar in beeld moeten worden gebracht. Zij krijgen eerst de kans zich te melden, maar mogelijk zijn er mensen die hen nu al herkennen aan bijvoorbeeld de scooter, kleding of hun houding. Laat het ons weten via het tipformulier of bel de Opsporingstiplijn, 0800-6070. Gegarandeerd anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.