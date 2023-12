Inbraak gsm winkel - Korte Kerkstraat - Geldrop

In de nacht van donderdag 7 december werd tussen ongeveer 02.30 en 03.10 uur ingebroken in een GSM winkel in de Korte Kerkstraat. Twee inbrekers namen voor duizenden euro’s aan spullen mee en veroorzaakten veel schade. Wie (her)kent deze inbrekers en weet waar we ze kunnen vinden?

Omschrijving

De inbrekers forceerden, behalve de toegangsdeur van de winkel, binnen ook nog meerdere deuren. Ze wisten de werking van het alarm dusdanig te verstoren dat dit pas op een later moment werd geactiveerd waardoor het tweetal een tijdje vrij spel had. Ze doorzochten de winkel en enkele andere ruimtes, waaronder het magazijn. In de winkel werd van diverse vitrinekasten het slot verbroken. Uiteindelijk gingen ze er via de achterdeur, die ze van binnenuit ook hadden opengebroken, vandoor met alles bij elkaar voor enkele duizenden euro’s aan telefoons, smartwatches en computerapparatuur. De eigenaar van de winkel bleef achter met een enorme schadepost.



Wie zet ons op het spoor van deze twee inbrekers? Kijk eens goed naar de foto’s en let vooral op de stijl en de details van de kleding en de tassen. De kleur van de kleding vertekent op de foto’s door het gebruik van nachtcamera’s. Ze droegen waarschijnlijk donkere kleren. Is het misschien iemand opgevallen dat personen kort na die 7 december ineens telefoon- en/of computerapparatuur te koop aanboden, onder andere van de merken Samsung, Iphone, Ipad, Lenovo en LG?



Deel uw informatie via de Opsporingstiplijn, 0800-6070 of gegarandeerd anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. U kunt ook het tipformulier invullen.