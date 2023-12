Openlijke geweldpleging - Stratumseind - Eindhoven

In de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 oktober 2023 werd een man door meerdere verdachten zwaar mishandeld in het uitgaansgebied van Eindhoven. We zijn nog op zoek naar een vechtersbaas die stevige klappen uitdeelde. Wie weet wie de man op de foto is?

Omschrijving

Het slachtoffer liep rond 04.30 uur alleen over het Stratumseind, toen hij uit het niets werd aangevallen door vijf mannen. Ze sloegen op hem in en toen hij op de grond viel, werd hij ook tegen zijn hoofd geschopt. Hij liep onder andere een bloedend oor en diverse zwellingen in zijn gezicht op. Vier van de vijf geweldplegers werden op heterdaad aangehouden, maar naar de identiteit van de vijfde man zijn we nog op zoek. We moeten hem zien te vinden, want hij heeft flink meegeslagen. Gelukkig staat hij duidelijk op beeld en er moeten dan ook mensen zijn die hem herkennen. Wie is deze man met het baardje en witte shirt?



Neem meteen contact op als je weet wie hij is. Vul dan het tipformulier in of bel de Opsporingstiplijn, 0800-6070. Gegarandeerd anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.