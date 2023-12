Spoofing met pinfraude – Kerkstraat – Helmond

Deze jongeman heeft in Helmond gepind met een bankpas van een 82 jarige slachtoffer. De bankpas is eerder op de dag buitgemaakt door middel van bankhelpdeskfraude. Wie (her)kent deze man? Tip als je iets weet.

Omschrijving

Het oudere slachtoffer is gebeld door een persoon die zich voordeed als een bankmedewerker. Het slachtoffer werd wijsgemaakt dat er verdachte transacties hadden plaatsgevonden op haar bankrekening. Om te voorkomen dat er grotere bedragen weggemaakt zouden worden, moest het slachtoffer haar bankpas en andere waardevolle spullen afgeven. Later op de dag werden de bankpas en de waardevolle spullen van het slachtoffer opgehaald.

Diezelfde dag werd er met de bankpas gepind op de Kerkstraat in Helmond. Er is voor honderden euro's gepind met de bankpas van het slachtoffer. De waardevolle spullen die afgegeven zijn hebben een waarde van duizenden euro's.



Tippen kan via de opsporingstiplijn 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Tippen kan ook online via het online tipformulier.