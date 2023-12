Zedenmisdrijf - Burgemeester Geukerspark - Helmond

De politie doet onderzoek naar een zedenmisdrijf in het Burgemeester Geukerspark in Helmond en zoekt getuigen. Wij zoeken specifieke getuigen van het incident afgelopen zaterdag 16 december tussen 03.00 uur en 04.30 uur. Onze recherche komt graag in contact met mensen die als eerste bij het slachtoffer waren en de politie hadden gealarmeerd.

Omschrijving

Melding

Zaterdag 16 december kreeg de politie een melding van een zedenmisdrijf in het Helmondse park. Het incident gebeurde tussen 03.00 uur en 04.30 uur in het Burgemeester Geukerspark, in het centrum van Helmond. Het slachtoffer is een 32-jarige vrouw. De verdachten gingen er na het misdrijf te voet vandoor.

Onderzoek

Tijdens de nacht is een uitgebreid onderzoek gestart door de recherche. Het park is voor onder meer het sporenonderzoek tijdelijk afgesloten geweest. Het is duidelijk dat er sprake is van meerdere daders. Het zou gaan om drie mannen of jongens.

Getuigenoproep

Wij willen heel graag weten wat er zich zaterdag 16 december 2023 tussen 03.00 uur en 04.30 uur afspeelde in het Burgemeester Geukerspark in Helmond. Onze recherche is heel specifiek op zoek naar twee mannen die zich over het slachtoffer ontfermden en eerste hulp verleenden aan haar. Zij meldden het zedenmisdrijf vervolgens bij de politie op de Kanaaldijk in Helmond. Ben of ken jij deze mensen? Laat het ons weten via 0900-8844 of een van onderstaande actieknoppen.

Heb jij wat gezien of was jij in de buurt van het incident tussen 03.00 uur en 04.30 uur? Of woon je in de buurt en heb jij (of een van je huisgenoten) tussen de genoemde tijden – of kort daarvoor of daarna – personen en/of voertuigen gezien die zich verdacht ophielden in de omgeving? Laat het ons weten via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Dat kan via meldmisdaadanoniem.nl op 0800-7000.