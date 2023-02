Serie aanslagen - diverse locaties - Den Bosch

We vragen uw hulp in een onderzoek naar een serie aanslagen in Den Bosch.

Omschrijving

In de nacht van maandag op dinsdag 27 juli 2021 is bij een slagerij aan het Kapelaan Koopmansplein in ’s-Hertogenbosch een explosief ontploft. Iets voor 2.30 uur die nacht werden bewoners aan het plein opgeschrikt door een explosie. Bij het pand werden 2 explosieven aangetroffen, waarvan er één is afgegaan. Zowel in het pand als in de nabije omgeving werd schade aangericht.

Op 9 februari 2022 is het werderom raak bij diezelfde slagerij. Er werden verschillende kogelinslagen ontdekt en op straat meerdere hulzen gevonden. Rond 01.00 uur die nacht zou het pand zijn beschoten. De slagerij is dan pas net overgegaan op een nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar is zo gedupeerd door alle negatieve publiciteit dat hij genoodzaakt was om zijn zaak al weer te sluiten.

Enkele dagen later, op 11 februari 2022, was een sportschool aan de Eendenkooi het doelwit. Rond half 5 die ochtend ontplofte een handgranaat en bracht veel schade toe aan het pand.

Bij de aanslagen vielen er geen gewonden, maar dat had natuurlijk in alle drie de gevallen heel anders af kunnen lopen.

De recherche is nog volop bezig met het onderzoek naar deze drie aanslagen. Uit onderzoek zijn beelden van de explosie op 27 juli naar voren gekomen waarop twee mannen te zien zijn rond 01.00 uur bij de slagerij. Ook is er een witte Reanualt Megane bij de beschieting op 9 februari te zien en werd diezelfde auto bij de explosie op 11 februari aan de Eendenkooi gezien. Deze auto zou vanuit Den Bosch in de richting van Rotterdam zijn gereden. Daarnaast zijn er beelden van een man te zien met een wel heel opmerkelijk loopje.

Hopelijk zeggen de beelden u iets. Wie zijn deze mannen, waaronder die met het opvallende loopje, die dus mogelijk uit de buurt van Rotterdam komen? Weet u meer over een van deze zaken? Of heeft u andere relevante informatie voor ons? Alle tips zijn welkom via de opsporingstiplijn 0800-6070. Anoniem kan uiteraard ook via meld misdaad anoniem 0800-7000.