Zware mishandeling - Markt - Roosendaal

Een 23-jarige man uit Bergen op Zoom is zaterdag 3 juni jl. omstreeks 04.40 uur op de Markt in Roosendaal ernstig mishandeld. De vier daders staan op beeld.

Omschrijving

Het slachtoffer was op weg naar huis. Hij zag dat op de Grote Markt een grimmige sfeer hing. Een jongeman ging voor hem staan en zocht kennelijk ruzie. Een andere knaap begon in zijn tas te graaien. Direct daarna voelde hij dat hij hard op zijn hoofd geslagen werd. Het slachtoffer viel door de harde klappen op de grond. Hij probeerde zijn hoofd te beschermen. Hij werd door meerdere daders getrapt waardoor hij even bewusteloos raakte. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd. Hij had gekneusde ribben en last van zijn nek. Het slachtoffer herinnert zich nog dat een van de daders krullen had en rookte. De daders van deze zware mishandeling staan op beeld.