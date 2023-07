Brandstichting met explosie - Zwembadweg - Geldrop

In de nacht van maandag op dinsdag 18 juli werd er brand gesticht bij een woning aan de Zwembadweg in Geldrop. De bewoners en hun kindjes lagen boven te slapen, terwijl de hier afgebeelde persoon een enorme explosie veroorzaakt bij hun voordeur met een fikse brand als gevolg, die ook overslaat naar de auto op de oprit.

Omschrijving

De recherche in Helmond onderzoekt deze ernstige zaak en heeft beelden veilig gesteld waarop we de auto van de verdachte zien, een donkerkleurige Toyota Aygo X. Ook de brandstichting staat op beeld. Daarop zien we onder andere dat de verdachte een vloeistof sprenkelt van de auto op de oprit naar de voordeur. Als hij zijn aansteker gebruikt, ontstaat er een enorme steekvlam met explosie. De verdachte moet hierbij brandwonden of schroeiplekken hebben opgelopen want hij kan maar ternauwernood ontkomen.

Help mee!

We hebben jullie hulp nodig bij het vinden van deze brandstichter. Hij draagt een donkere jas met een brede reflecterende balk op de mouwen, net boven de ellenboog. Ook draagt hij een rode muts, blauwe spijkerbroek met lichte vlekken en zwarte schoenen met lichte zolen. Dit in combinatie met de donkerkleurige Toyota Aygo X en het feit dat hij vermoedelijk geen wimpers en wenkbrauwen meer heeft... hopelijk zegt dit iemand iets. Zo ja, neem dan contact op. Ook als je ons iets kunt zeggen over het motief achter deze brandstichting waarbij ernstig gevaar is ontstaan voor mens en goed.

Tippen

Je kunt hier online je tip doorgeven door het tipformulier in te vullen, of bel naar de opsporingstiplijn 0800-6070. Anoniem je informatie doorgeven, kan op 0800-7000.