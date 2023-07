Overval - Wever - Best

Op woensdag 26 juli rond 18:20 uur zijn de bewoners van een woning aan de Wever in Best overvallen door een man en vrouw. De bewoners hadden online wat te koop gezet en een afspraak gemaakt met een geĂ¯nteresseerde koper. Heb je iets opvallends gezien in de omgeving of heb je camerabeelden, neem dan contact op.

Omschrijving

Rond 18.20 uur meldden de kwaadwillende kopers zich aan de voordeur en zij werden door de bewoners binnen gelaten. Eenmaal binnen trok de man een vuurwapen en bedreigde de bewoners, waarna ze er met de buit vandoor gingen. Er raakte gelukkig niemand gewond.

Signalement man:

- Huidskleur: blank

- Leeftijd: ongeveer 27-28 jaar

- Postuur: normaal gebouwd

- Lengte: ongeveer 175 centimeter

- Haardracht: onbekend, verdachte had een zwart petje op

- Kleding: zwarte stoffen dikke trui, lange broek

- Bijzonderheden: verdachte had een verzorgd beginnend stoppelbaardje

Signamelent vrouw:

- Geslacht: vrouw

- Huidskleur: blank

- Leeftijd: ongeveer 25 jaar

- Postuur: onbekend omdat ze een wijde witte trui met capuchon aan had

- Lengte: ongeveer 165 centimeter

- Haardracht: licht blond stijl haar tot op of over de schouder

- Kleding: Witte trui met capuchon (hoodie), lange broek

- Bijzonderheden: geen bijzonderheden.

Getuigen / beelden

De recherche doet verder onderzoek en wil graag met getuigen spreken. Dus, heb je iets verdachts gezien in de omgeving? Of heb je beelden of andere informatie dat mogelijk met deze overval te maken heeft? Neem dan contact met ons op via het online tipformulier of bel 0900-8844. Liever anoniem blijven, bel dan 0800-7000.