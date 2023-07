Woningoverval - Biezenkuilen - Veldhoven

Een echtpaar is op 18 juni rond 23:15 uur in hun woning aan de Biezenkuilen in Veldhoven overvallen en mishandeld door 5 gemaskerde mannen. We hebben beelden van de verdachten en de auto waarin ze aankomen en vluchten. Weet jij meer over het motief achter deze overval, herken je de verdachten, of de auto waarin ze reden? Neem dan contact met ons op.

Omschrijving

Op deze warme zomeravond heeft het echtpaar de achterdeur open staan. Ze zitten nietsvermoedend op de bank als er ineens 5 gemaskerde mannen hun woning via de achterdeur binnenstormen. De overvallers roepen in gebrekkig Nederlands en Engels om geld. Ze slaan de vrouw met een stok, haar keel wordt dichtgeknepen en haar man wordt geschopt, geslagen en met een mes bedreigd.

Op enig moment weet de vrouw te ontsnappen, ze vlucht naar de buren voor hulp. De overvallers gaan er dan snel met wat vakantiegeld vandoor. Drie van de vijf verdachten vluchten in een vermoedelijk ouder model Opel Vectra, met in het kenteken de combinatie ‘LD’ en ‘20’. Twee overvallers zien we, nadat de auto al is weggereden, nog op straat. Eentje heeft een lange stok in zijn hand, daar is de vrouw vermoedelijk mee geslagen. Ze bleek later een hartinfarct te hebben gekregen, maar ook haar man werd ernstig mishandeld.

Deze zeer gewelddadige overvallers moeten gevonden worden. Ook al zijn de beelden niet heel duidelijk, we hopen toch dat het iemand iets zegt.