Overval – Bosweg - Leek

De politie is op zoek naar de verdachte die op donderdagmiddag 11 mei een winkel aan de Bosweg in Leek overvalt. De verdachte komt rond 15.00 uur de winkel binnen, waar op dat moment twee medewerkers en een klant aanwezig zijn. Hij duwt een van de medewerkers ruw opzij, probeert op of over de balie te springen. Dat lukt niet, hij komt ten val, staat weer op en bedreigt vervolgens een medewerker die probeert te vluchten en daarbij ook ten val komt. Terwijl ze nog op de grond ligt, bedreigt de verdachte haar met een vuurwapen.

Omschrijving

Uiteindelijk lukt het een van de medewerkers om de overvaller weg te jagen. Hij vlucht naar buiten en gaat vervolgens, volgens getuigen, op de fiets richting Nienoordshaven en het nabijgelegen wandelgebied. De politie heeft vervolgens het gebied uitgekamd, maar de verdachte is niet meer aangetroffen.

De verdachte is een man van ongeveer 18 jaar. Hij is 1.70 à 1.80 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij droeg tijdens de overval een zwarte broek, lichte schoenen, een zwarte jas met de capuchon over zijn hoofd. De jas is zeer waarschijnlijk van het merk Parajumper. De man droeg een stoffen masker voor zijn gezicht, het is dan ook nog niet duidelijk wat voor huidskleur de man heeft. Ook droeg hij zwarte handschoenen van het merk Nike. De man is weggefietst op een zwarte fiets met rode letters van het merk Stella.

Wie herkent deze verdachte? Bel dan de opsporingstiplijn: 0800-6070. Blijf je liever anoniem maar wil je wel informatie delen? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

UPDATE 4 OKTOBER

Gisteravond zijn de beelden van de verdachte ook getoond in het programma Opsporing Verzocht. Dit heeft tot nu toe één tip opgeleverd, die we meenemen in het onderzoek. Informatie doorgeven kan nog steeds. Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070. Blijf je liever anoniem maar wil je wel informatie delen? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Bekijk het item in Opsporing Verzocht terug op deze pagina.