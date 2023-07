Overval op winkel in Leek, politie zoekt verdachte

De politie kreeg die donderdagmiddag rond 15.00 uur een melding van een overval op een winkel aan de Bosweg in het centrum van Leek. De verdachte komt de winkel binnen, springt over de balie en bedreigt de medewerkers met een vuurwapen. Ook is er nog een klant in de winkel. Er raakt gelukkig niemand gewond.

Verdachte ontkomen

De verdachte vlucht na de overval naar buiten. Volgens getuigen gaat hij vervolgens, op de fiets, richting de Nienoordshaven en het bijbehorende wandelgebied. Meerdere eenheden van de politie komen ter plaatse en ook de Dienst Speciale Interventies (DSI) wordt ingeschakeld.

In de omgeving wordt gezocht naar de verdachte, onder andere met politiehonden, maar de grootschalige zoekactie levert niets op. De verdachte weet te ontkomen. De politie is een onderzoek gestart naar de overval. We doen forensisch onderzoek en gaan in gesprek met meerdere getuigen. Ook is er gekeken naar camerabeelden in de nabije omgeving. Er zijn beelden van een deurbel waarop de verdachte te zien is.

Signalement

De verdachte is een man van ongeveer 18 jaar. Hij is 1.70 à 1.80 meter lang en heeft een normaal postuur. Hij droeg ten tijde van de overval een zwarte broek, zwarte schoenen, een zwarte jas met de capuchon over zijn hoofd. De jas is zeer waarschijnlijk van het merk Parajumper. De man droeg een stoffen masker voor zijn gezicht, het is dan ook nog niet duidelijk wat voor huidskleur de man heeft. Ook droeg hij zwarte handschoenen van het merk Nike. De man is weggefietst op een zwarte fiets met rode letters van het merk Stella.

Heeft u informatie?

De politie is op zoek naar tips over de verdachte. Wie herkent de verdachte van de beelden of heeft meer informatie over de overval? Meer informatie kan helpen in het onderzoek. Laat het ons weten! Bel dan de opsporingstiplijn: 0800-6070 of deel uw informatie via het meldformulier op onze website. U kunt ook altijd anoniem informatie delen via 0800 – 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.