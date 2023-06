Overval cafetaria - Oude Pijlsweerdstraat - Utrecht

Omschrijving

Rond 20:00 uur zit een gezin te eten, als er twee jongens van hun scooter afstappen en versneld naar binnen lopen. Ze roepen om geld, waarna één van hen met een vuurwapen op de toonbank slaat en daarna het vuurwapen richt op de medewerker. Vlak voor dit moment, zet een medewerker het vuilnis buiten. Als hij de jongens hoort schreeuwen dat het om een overval gaat, besluit hij de deur dicht te houden zodat ze de cafetaria niet kunnen verlaten.

De verdachte merkt dit op en ramt zijn hamer op de ruit, waarna de medewerker besluit om weg te gaan bij die deur. Na één minuut en zonder buit, verlaten de overvallers de cafetaria richting de Nieuwe Pijlsweerdstraat; één rennend en één op de scooter. Een medewerker gooit een stoel die de scooter raakt en de andere medewerker rent er achteraan, maar wordt beschoten. Gelukkig weet hij ongedeerd te blijven.

Eerste overval op 4 maart 2023

Op 4 maart is dit cafetaria ook overvallen. Hier wisten twee personen voor een onbekende hoeveelheid geld buit te maken en een aantal pakken sigaretten. Lees hier voor meer informatie.

Signalement verdachte 1:

Droeg een bivakmuts;

Ongeveer 180 centimeter lang;

Slank postuur;

Volledig in zwart gekleed;

Droeg een lange zwarte broek en een zwart jack;

Had een vuurwapen in z’n hand.

Signalement verdachte 2:

Ongeveer 170 centimeter lang;

Gezet postuur;

Lichte huidskleur;

Volledig in zwart gekleed;

Droeg een soort witte doek om zijn hoofd.

Tip geheel anoniem

Vermoedelijk gaat het hier om dezelfde daders als op 4 maart. Wellicht is u een beschadigde scooter opgevallen of heeft u mogelijk iets gehoord óf weet u wie verantwoordelijk zijn voor deze overvallen. Weet u meer? Tip dan anoniem via 0800-7000 (gratis) of vul onderstaand tipformulier in. Ook kunt u bellen met de politie via 0900-8844 of met de opsporingstiplijn 0800-6070 (gratis). Iedere tip helpt!