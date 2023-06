Dodelijk schietincident - Wenckebachstraat - Den Haag

Omschrijving

Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Het slachtoffer reed in zijn lichtblauwe Renault Twingo in de Wenkebachstraat in de buurt van de Noordpolderkade, toen hij van dichtbij werd neergeschoten. Dit gebeurde door vermoedelijk twee personen die reden op een motor. De motor is daarna gevlucht in onbekende richting. Onder leiding van een officier van justitie is een Team Grootschalige Opsporing gestart. In de uitzending een getuigenoproep. Lees het volledige nieuwsbericht hier