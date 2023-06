Diefstal - Middenweg - Moerdijk

Op 14 april worden 396 supboards gestolen bij een bedrijf in Moerdijk. Een vrachtwagen rijdt het terrein op, de chauffeur laadt de boards in en vertrekt weer. Het schadebedrag: 130.000 euro! De dief staat op beeld.

Omschrijving

Op de foto zie je de chauffeur. Hij meldt zich die dag netjes bij het bedrijf. Het lijkt een gewone opdracht om een lading op te halen. Zo gezegd zo gedaan. De chauffeur lijkt de weg te kennen en precies te weten hoe alles in zijn werk gaat. Alles wordt in de oplegger van de vrachtwagen geladen. 396 stuks dus maar liefst. En als de oplegger vol is, stapt de chauffeur weer in de wagen en vertrekt van het terrein. De lading komt nooit bij de eigenlijke ontvanger aan. Alles is gestolen.