Diefstal tas - Noord Koninginnewal - Helmond

Hij steelt een donkerblauwe, stoffen tas met daarop het logo van de zaterdagmarkt. In de tas zat dus onder andere het geld dat er die dag verdiend was en het pinapparaat van het merk Izettle, waarde zo'n 100 euro.

Het is 4 maart, rond 14:30 uur, de Helmondse zaterdagmarkt is net voorbij als de kooplui hun bestelbus gaan inladen. Zo wordt ook de tas in de auto gezet met daarin de dagopbrengst (zo'n 1000 euro), een pinapparaat en mobiele telefoon. De man op de afbeelding ziet dan zijn kans waar en steelt de tas als de marktkooplui even niet opletten.

Vragen

Help mee de dader te vinden. Neem contact op als je hem kent of weet waar we hem kunnen vinden. Dat kan via de opsporingstiplijn op 0800-6070 of bel anoniem naar 0800-7000. Je kunt hier ook het online tipformulier invullen.