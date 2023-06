Diefstal telefoon - Ameidestraat - Helmond

We hebben beelden van de Primera waarop te zien is dat deze meneer een telefoon pakt die niet van hem is, maar die door een mevrouw even wordt neergelegd in één van de schappen. Deze gelegenheidsdief mag zich binnen twee weken zelf komen melden bij de politie in Helmond, zo niet dan zullen we hem herkenbaar tonen.

Omschrijving

Op 20 april 2023 rond 13:00u was de vrouw aan winkelen bij de Primera aan de Ameidestraat in Helmond. Ze wilde wat geurtjes uitproberen en had haar telefoon daarom even neergelegd in het parfumschap. Daarna vergat de vrouw haar telefoon en is de winkel uitgelopen. Toen ze hier later achter kwam, heeft ze contact opgenomen met de manager en deze heeft de beelden van de Primera bekeken. Op de beelden is dan te zien dat de man op de afbeelding de telefoon uit het schap pakt en in zijn tas stopt.