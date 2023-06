Doorknippen hek vliegveld – Luchthavenweg - Eindhoven

Omschrijving

Het Openbaar Ministerie geeft de vrouw een week de gelegenheid om zichzelf te komen melden bij de politie. Doet zij dat niet, dan zal een foto van haar gezicht herkenbaar worden verspreid. Het doorknippen van het hek wordt de vrouw zwaar aangerekend aangezien het die handeling was die invloed heeft gehad op het verdere verloop van de demonstratie. Uiteindelijk heeft de actie op het vliegveld geresulteerd in meer dan 100 aangehouden verdachten. De actie van de vrouw wordt aangemerkt als een ernstig strafbaar feit omdat door die handeling een grote groep “demonstranten” zich de toegang kon verschaffen tot verboden, militair, terrein waardoor het luchtverkeer kon worden verstoord.



Ben of herken jij de vrouw op de foto? Meld je dan! Tippen kan via het tipformulier, via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.