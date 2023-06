Diefstal met pinfraude - diverse locaties - Best, Utrecht

Laatste update: 15-06-2023 | 15:25 Zaaknummer: 2023047515 Datum delict: 17-02-2023 Plaats delict: Best

Deze man staat te pinnen met een bankpas die niet van hem is, maar van de oudervereniging van een school in Best. De pas zat in een portemonnee, die in een afgesloten lade lag in een klaslokaal. De portemonnee werd uit die lade gestolen. Wie dat op zijn geweten heeft, weten we vooralsnog niet. Maar we weten wel dat deze meneer hier de pinfraude pleegt. Wie herkent hem?