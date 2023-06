Winkeldiefstallen - diverse locaties - Brabant

Laatste update: 26-06-2023 | 10:50 Zaaknummer: 2023098838 Datum delict: 27-04-2023 Plaats delict: Brabant

Deze man en vrouw worden ervan verdacht veelvuldig winkeldiefstallen te plegen bij Kruidvatfilialen in Brabant. We hebben beelden van filialen in Mierlo, Helmond en Someren, waarop we zien dat de vrouw dure merken verzorgingsproducten steelt en de man op de uitkijk staat, dan wel het winkelpersoneel afleidt. De politie is naar hen op zoek, ook in Tilburg wordt dit duo gezocht. Tip als je weet wie dit zijn of waar we ze kunnen vinden.