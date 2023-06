Woninginbraak - De Slenk - Gemert

Bewoners van een huis aan de Slenk in Gemert krijgen in de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 april bezoek. Ongewenst bezoek wel te verstaan. Twee inbrekers die het hebben voorzien op hun huis. En rustig de tijd nemen om eens goed te bekijken hoe ze binnen kunnen komen. Gelukkig dat er meer en meer woningen voorzien zijn van camera’s. Daardoor kunnen we de inbrekers laten zien. Herken je ze? Neem contact op.

Omschrijving

Deze twee inbrekers worden gezocht! Ze weten een tuinpoort van een huis aan de Slenk in Gemert over te klimmen en zo aan de achterkant van het huis te komen. Daar proberen ze eerst op de zogenaamd makkelijke manier binnen te komen. Misschien hoopten ze wel dat de achterdeur gewoon open zou zijn. Natuurlijk niet. Dan overleggen ze wat te doen en staat een van hen even heel goed in beeld. Later gooien ze twee keien door de voorruit, weten zo toch binnen te komen, maar gaan met lege handen weer weg. De grote vraag is natuurlijk: wie zijn dit? Heeft u een vermoeden, of andere informatie die kan helpen ze te vinden? Laat het dan weten! Tippen kan via 0800 6070, ook anoniem kunt u iets doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.