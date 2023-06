Woninginbraak - wijk Loyola - Vught

Deze inbreker slaat zijn slag op klaarlichte dag in een woning in de wijk Loyola in Vught. De politie is naar hem op zoek. Help mee hem te vinden en tip als je iets weet: 08006070 / M. 08007000.

Omschrijving

Op 6 juni rond 12.15 uur verlaten de bewoners hun woning. Dan verschijnt er een man op het toneel, die uiterzonderlijk veel interesse in de woning toont. Hij loopt wat heen en weer op de oprit, kijkt door de brievenbus en belt dan aan. Hij wil zeker weten dat er niemand meer in de woning is.

Daarna klimt hij via de tuinpoort op het schuine dak van de aanbouw. Op de eertse verdieping aan de achterzijde van de woning weet hij een raam te forceren en jawel, hij is binnen.

Als de bewoners even later thuis komen, treffen ze hun spullen verspreid over de grond aan en alle kasten staan open. Dat is schrikken geblazen. Ook zijn alle kamers op de eerste verdieping doorzocht. De inbreker ging er met wat geld vandoor.

Woninginbraak is een ernstig strafbaar feit met veel impact op de bewoners, ook al waren zij op dat moment niet thuis. Omdat de inbreker op klaarlichte dag heeft ingebroken, vreest de politie voor herhaling en hopen we met jullie hulp hem snel te vinden.