Zakkenrollen en pinfraude - Winkelcentrum Woensel - Eindhoven

Omschrijving

Het slachtoffer: een 83-jarige vrouw. Schade: ettelijke duizenden euro’s. De pinnende vrouw staat duidelijk en goed herkenbaar op beeld. En de vraag kent u natuurlijk al: wie is dit? Geef uw informatie door via de gebruikelijke kanalen via de de tiplijn op 0800 6070 of eventueel anoniem zonder uw naam te zeggen via 0800 7000.