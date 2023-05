Cybercrime - Kerkstraat - Loon op Zand

Laatste update: 16-05-2023 | 10:27 Zaaknummer: 2022317887 Datum delict: 16-11-2022 Plaats delict: Loon op Zand

Deze man op de beelden zoeken we! Hij staat te pinnen met een pas die eerder bij een hoogbejaarde man met Alzheimer in Loon op Zand was opgehaald. Hij probeert zijn gezicht buiten beeld te houden terwijl hij staat te pinnen bij een automaat aan de Kerkstraat. Toch moet hij te herkennen zijn. Wie is dit? Wij horen het graag!